Ilrestodelcarlino.it - Tre pomeriggi ’In compagnia della Romagna’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha cambiato nome, per allargare il suo orizzonte, ma è mutata solo in quello. E’ l’iniziativa annuale messa in cantiere dell’Associazione "Te ad chi sit é fiol?" che porta in Malatestiana tre appuntamenti (altri tre saranno programmati successivamente) nel segno del dialetto etradizione popolare. Non a caso si chiama "InRomagna", mentre prima si era battezzata "Indel dialetto". La Romagna - tutta, da Ravenna a Rimini - come terra di tradizioni solide a cui non si vuole rinunciare. "Proprio ora - dice Leonardo Belli, presidente dell’Associazione - che appare sempre più difficile difendere le identità locali noi portiamo all’attenzione di un pubblico, sempre sorprendentemente numeroso, scrittori, poeti, studiosi del dialetto e delle nostre tradizioni". Per ora le date fissate sono 24 novembre, 22 dicembre, 19 gennaio.