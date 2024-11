Ilrestodelcarlino.it - "Tari più cara in provincia. Imprese e cittadini preccupati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aumenti dellain tutta ladi Ravenna. Confartigianato segnala la preoccupazione di famiglie e. "Le nuoveffeper il 2024 mostrano aumenti generalizzati nei 18 comuni delladi Ravenna, con un impatto significativo su famiglie e. L’Osservatorio di Confartigianato – scrivono – ha rilevato rincari particolarmente incisivi: parrucchieri (+4,53%), autofficine (+6,22%), attività artigianali di produzione di beni (+8,05%) e ristoranti (+5,99%). Tra i comuni, Cervia registra l’incremento più elevato, con punte del 10,76%". Confartigianato esprime forte preoccupazione per il crescente carico economico che rischia di gravare sulle. L’associazione sottolinea l’importanza di incrementare sgravi economici per quelle attività che adottano sistemi virtuosi nella gestione dei rifiuti, come lo smaltimento di rifiuti speciali.