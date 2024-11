Bergamonews.it - Sciopero di medici e infermieri: “Buona adesione anche in Bergamasca, situazione al limite”

inmolti camici bianchi hanno incrociato le braccia nella giornata di mercoledì 20 novembre. Lo, nazionale, è stato indetto daie dirigenti sanitari dell’Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri (Anaao Assomed) e del Coordinamento ItalianoOspedalieri – Federazione SindacaleDirigenti (Cimo-Fesmed), e daglie operatori di altre professioni sanitarie del Nursing Up.L’iniziativa, a cui hanno aderito numerose altre sigle, ha coinvolto un numero massivo di professionisti in tutta Italia. Come hanno dichiarato Pierino Di Silverio, segretario di Anaao Assomed, Guido Quici, presidente di Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, presidente del sindacato degliNursing Up, le adesioni sono state “molto alte, fino a punte dell’85% compresi gli esoneri previsti per legge”.