Rugby, il XV azzurro per la sfida agli All Blacks

Roma, 21 nov. (askanews) – Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Nuova Zelanda sabato 23 novembre alle 21.10 all’Allianz Stadium di Torino, terzo ed ultimo Test Match per gli Azzurri nelle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro su TV8. Per il test-match con il XV neozelandese il CT argentino dell’Italia apporta sei cambi rispetto alla formazione vista dal primo minuto al “Ferraris”, riproponendo nella lista gara quattordici reduci dell”ultimo scontro diretto vinto dAlllo scorso autunno a Lione nel terzo incontro della fase a gironi dellaWorld Cup “Francia 2023”. Capuozzo, completato il protocollo di rientro in campo, torna titolare nel ruolo di estremo sostituendo Gallagher nel triangolo allargato dove trovano conferma all”ala Trulla e Ioane.