Resta incastrato sotto un’auto nel fosso dopo l’incidente in sella alla moto

PISTOIA – Finisce nelin. È accaduto intorno alle 11.14 del 21 novembre in via Toscana all’incrocio con la via Garcigliana. Unciclista, per causa in corso di accertamento,lo scontro con, è rimastola vettura in una bordo strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, due ambulanze di cui una della Croce Verde di Chiazzano e una della Misericordia di Pistoia,medica e una pattuglia della locale polizia municipale. I vigili del fuoco hanno sollevato la vettura e hanno liberato il ferito per affidarlo alle cure dei sanitari. L’elisoccorso Pegaso ha trasferito ilciclista, un 57enne, in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi.