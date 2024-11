Ilrestodelcarlino.it - Quindicenne aggredito dal branco a Modena: “Immobilizzato e poi buttato a terra. Mio figlio salvato da un passante”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 novembre 2024 – “In sei hanno accerchiato mio. Erano tutti minorenni all’infuori di uno, il leader, probabilmente di origine straniera. Gli hanno chiesto i soldi e, quando ha detto no, lo hanno sbattuto a. Per fortuna lo zaino ha attutito la caduta e, soprattutto, unè intervenuto, salvandolo. Voglio lanciare un appello alle istituzioni: non è possibile che i nostri figli debbano rischiare la pelle ogni volta che escono da scuola. Ma voglio anche mandare un forte messaggio ai giovani: ragazzi, non abbiate paura a denunciare e non sentitevi in colpa. La colpa non è vostra”. Sono queste le parole della mamma di un ragazzino di 15 anni, l’ennesimo studentemartedì 19 novembre, alle 13, dal. Probabilmente lo stesso gruppo di ragazzini che da giorni semina il panico all’esterno delle scuole e sui mezzi pubblici.