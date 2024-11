Tpi.it - Metamorfosi di atteggiamenti e posture politiche: la “nostra” destra non si smentisce mai

Da tempo ho smesso di stupirmi, ma non di indignarmi. La, perlomeno laitaliana al governo, è proprio questa che vediamo e ascoltiamo nelle sue varie declinazioni, tra il protervo e l’inverosimile. La “non simai. Reitera con un ritornello stanco le sue giaculatorie sovraniste, razziste, omofobe, antistranieri, contro le donne, cosparse di una indigeribile salsa di provocazioni condita dal pepe del patriottismo di maniera. Peraltro smentito, il presunto amor di Patria, dall’acquiescenza passiva e acritica in politica estera, terreno sul quale mai l’Italia è stata altrettanto sdraiata sugli interessi e ai comandi dell’alleato americano. E’ il pedaggio che sul palcoscenico internazionale l’astuta Meloni, personaggio di un cinismo politico e umano memorabili, ha deciso di pagare al fine di accreditarsi, lei e il governo che guida, come partner affidabili e lontani da revanscismi e nostalgie “nere”, elementi costitutivi del suo partito e della sua storia politica personale.