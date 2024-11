Linkiesta.it - L’intima gioia di Delmastro, e l’ennesimo caso di torture in carcere

Leggi su Linkiesta.it

«I can’t breathe», ripeté per venti volte, prima di morire soffocato, George Floyd, l’uomo afroamericano di quarantasei anni che il 25 maggio 2020 perse la vita a Minneapolis, negli Stati Uniti, dopo quasi nove infiniti minuti di agonia, strozzato dalla pressione esercitata sul suo collo dal ginocchio di un agente di polizia, mentre altri tre suoi colleghi assistevano alla violenza. Il video che mostrava la sua agonia fece esplodere la rabbia in decine di città americane e in tutto il mondo, sollevando un’ondata di indignazione e rabbia collettiva per il comportamento brutale della polizia.E chissà, con il senno di poi, i quattro poliziotti condannati per la morte di George Floyd avrebbero potuto usare le parole di AndreaDelle Vedove, parlamentare di Fratelli d’Italia e sottosegretario del governo Meloni alla Giustizia (con delega al Dap, il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria).