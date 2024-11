Thesocialpost.it - Italia, terribile incendio: paura tra i cittadini

Leggi su Thesocialpost.it

Unè divampato questa sera, intorno alle 21, nella zona del tetto dell’impianto di cogenerazione gestito da Hera, situato a Imola. Le fiamme, che hanno destato preoccupazione tra i residenti, sono state rapidamente contenute grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.Fumo e, ma nessun pericolo per la saluteLe fiamme si sono propagate esclusivamente sulla copertura dell’impianto, senza coinvolgere materiali pericolosi o infiammabili. Il Comune di Imola ha inviato personale tecnico sul posto per supportare le operazioni di messa in sicurezza e valutare i danni strutturali.Nessun ferito e ambiente sotto controlloFortunatamente, non si sono registrate fuoriuscite di sostanze nocive né feriti. La situazione, sebbene inizialmente preoccupante per il denso fumo che avvolgeva la struttura, è stata contenuta rapidamente, evitando conseguenze più gravi per ie l’ambiente.