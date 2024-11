Sport.quotidiano.net - Italia-Argentina Coppa Davis 0-1, crollo Musetti. Ora tocca a Sinner

Leggi su Sport.quotidiano.net

Malaga, 21 novembre 2024 – A volte ci sono geni inaspettati pure dove sembra impossibile trovarli.-Cerundolo non è solo una sfida, ma un gioco di contrasti, un calvario azzurro (6-4, 6-1 per l’argentino), che gela il tifo tricolore. Ora palla a Jannik, che può solo vincere per portare la sfida al doppio decisivo. Il bel tennis non vince contro il soldato della terra: due giocatori quasi agli antipodi. L’argentino figlio d’arte aveva il futuro già scritto, con mamma e papà tennisti. L’azzurro, figlio di un operaio del marmo e di un’impiegata ha trovato il talento dentro di sé, quei ‘geni’ che l’hanno portato anche alla medaglia olimpica. Nel grande confronto di stile a Malaga è Lorenzo a mettere subito la testa avanti, con il break acciuffato in partenza. Francisco non ci mette molto però ad armarsi dell’amor di patria albiceleste e a rimontare.