Anteprima24.it - Incontro Verga-Lombardi per il Calandra e la cappella di Palazzo De Simone

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina presso la Rocca dei Rettori, il Commissario provinciale dell’UdC Antonioè stato ricevuto dal Presidente della Provincia di Benevento Nino. L’svoltosi in un clima distensivo, cordiale e costruttivo, è stata l’occasione per affrontare varie problematiche che rientrano nel programma politico dell’UdC, che sta elaborando una piattaforma programmatica per la crescita culturale, economica e di sviluppo dei territori interni della dorsale appenninica.Nel corso del colloquio, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuna forza politica, il Commissario dell’UdC ha sollecitato al presidentedi rafforzare gli investimenti sugli interventi strutturali in particolare quelli relativi alla viabilità, alla difesa del suolo e alle sistemazioni idrogeologiche con l’arrivo della stagione invernale.