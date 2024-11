Oasport.it - F1, Max Verstappen sul weekend di Las Vegas: “Non è certo il mio circuito preferito. Ferrari favorite”

Leggi su Oasport.it

Maxha tanti pregi. Oltre a essere un pilota di altissimo livello, pronto a entrare nel Gotha della Formula Uno, è una persona che non ama utilizzare giri di parole. Se una cosa non gli va bene, non ha alcun problema a comunicarlo. Negli ultimi anni il tre volte campione del mondo ha messo nella cerchia delle cose che non sono di suo gradimento le Sprint Race e il Gran Premio di Las.Ed è proprio ildel Nevada il palcoscenico del prossimo appuntamento della stagione, il numero 22. Un tracciato cittadino che, come ha ribadito il pilota della Red Bull nel corso della conferenza stampa odierna, proprio non solletica il suo palato: “Capisco perché siamo qui. Lo capisco sia dal punto di vista degli affari che da quello delle corse. Ma non sarà mai il mio