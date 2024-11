Giornalettismo.com - Cosa c’entrano gli Stati Uniti con il futuro della web tax italiana?

Il governo italiano è a caccia di fondi per finanziare la legge di Bilancio del 2025. E tra le misure per reperire questi soldi c’è stato l’ampliamento – scritto nero su bianco all’interno del testo bollinato, ora all’attenzione del Parlamento per le eventuali modifiche e l’approvazione –platea dei soggetti che dovranno pagare la Digital Service Act. Dunque, se le cose non saranno modificate (per esempio, seguendo i princìpi inseriti all’interno di un emendamento di Forza Italia), anche televisioni, radio, PMI e giornali online si troveranno a pagare la stessa percentuale di tasse delle aziende cosiddette Big Tech: un’aliquota del 3% sui ricavi (non sugli utili). Ma perché il governo si è mosso in questa direzione? Un indizio ci arriva direttamente da Washington, dove gli USA non hanno mai nascosto di essere contro il sistemaweb tax.