Oasport.it - Coppa Davis, Sinner e Berrettini insieme nel doppio decisivo contro l’Argentina

Ufficializzata la scelta per ildell’Italia in. Sul punteggio di 1-1, Filippo Volandri decide di cambiare le carte in tavola per cercare di dare all’Italia la vittoria nel quarto di finale suldopo i successi di Francisco Cerundolo su Lorenzo Musetti e di Janniksu Sebastian Baez.Ebbene, la scelta ricade su Jannikstesso e Matteo, per la prima volta a far coppiadopo quasi tre anni (unico precedente nella defunta ATP Cup del 2022). Saranno loro a sfidare Maximo Gonzalez e Andres Molteni, i doppisti conclamati del team guidato da Guillermo Coria che già fanno coppia fissa sul tour.Restano dunque fuori Simone Bolelli e Andrea Vavassori, pur nella loro stagione di altissimo livello che li ha anche visti disputare delle Finals di notevole livello.