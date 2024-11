Amica.it - Capelli raccolti e semi-raccolti: le idee dallo Street Style

Le migliori acconciatureraccolte eraccolte avvistate per le strade delle grandi città si declinano in infinite forme, volumi e stili. Ecco le più belle da replicare nei prossimi mesi.Tendenze: le acconciature raccolte eraccolte da copiare alloSi passa da una coda bassa sulunghissimi a unraccolto con mini buns. Tra le altre proposte, troviamo delle trecce a lisca di pesce con mollette e uno chignon alto suricci. Non mancano il classico chignon da ballerina e la treccia bassa. Scopritele nel video di Amica.it. GUARDA LE FOTOTaglicorti, medi e lunghi autunno inverno 2024: tendenza senza volume Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: leAmica.