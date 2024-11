Puntomagazine.it - Antonio De Mitri presenta l’opera “Una stagione in gabbia scenica”

“Lamenti e visioni di una realtà senza scampo”Casa editrice: peQuod EditoreCollana: RiveGenere: Raccolta poeticaPagine: 154Prezzo: 16,00 €«stanco/dal treno dei vivi mi/stacco e vado/a finire/in una stazione niente/senza fare/alcuna senza/pietà/la stazione sta/a guardarmi marcire l’io/marciume è/rimasto stesa/cosa ancora/per terra della/pietà in attesa»: “Unain” diDeè una silloge poetica intensa e tagliente, in cui possiamo trovare liriche brevi e caratterizzate dall’assenza di maiuscole e da un uso creativo della punteggiatura. Niente è semplice in queste poesie: il significato va cercato con attenzione, andando oltre gli ostacoli dati dall’ermetismo dell’autore; quando però si arriva al nocciolo della verità, si viene ricompensati da questi componimenti che parlano sia della vita personale del poeta ma anche dell’esistenza di tutti noi.