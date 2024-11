Gaeta.it - Alpe Adria lancia un servizio ferroviario diretto tra Trieste e Malpensa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, riconosciuta come una delle principali realtà nel campo della logistica intermodale in Friuli Venezia Giulia e nei porti die Monfalcone, ha annunciato l’attivazione di un nuovoche collegherà direttamente il terminal Sst dicon il terminal di Mnsa Intermodale a Sacconago. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di una crescente domanda di soluzioni di trasporto efficienti e sostenibili, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.Presentazione a IstanbulL’introduzione di questosarà ufficialmente presentata all’evento Logitrans, in corso a Istanbul fino a domani. Questo evento rappresenta un’importante piattaforma per le aziende del settore logistico e dei trasporti, permettendo di mettere in evidenza le novità e le tendenze del mercato.