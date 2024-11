Universalmovies.it - Yellowjackets | Un video annuncia la data della Stagione 3

La serie tvtornerà su Paramount+ con la sua3, da oggi è ufficiale anche attraverso unpromozionale.La serie drammatica di SHOWTIME®, candiagli Emmy®, ha ottenuto il suo debutto internazionalenuovain esclusiva su Paramount+ per il 14 febbraio in Italia, oltre che nel Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Germania, Svizzera, Austria e, più avanti nel corso dell’anno, in Francia. La terzadivede nel cast Melanie Lynskey (Castle Rock), Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), Tawny Cypress (Unforgettable), Lauren Ambrose (Servant), Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Heretic), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue), Kevin Alves (Locke & Key), Sarah Desjardins (The Night Agent) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi), con il ritorno di Elijah Wood (Il Signore degli Anelli) in un ruolo ricorrente.