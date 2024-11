Imiglioridififa.com - Un film di Minecraft è in arrivo: cosa sappiamo e cosa svela il nuovo trailer

Il fenomeno globaleè pronto a fare il salto sul grande schermo con unlive-action previsto per il 3 aprile 2025 (data di uscita italiana). Sebbene il gioco sia noto per la sua libertà creativa e l’assenza di una narrativa lineare, il progetto cerca di adattare questa esperienza in una storia cinematografica. Ma la sfida non è da poco: come si traduce un gioco che lascia tutto all’immaginazione del giocatore in una trama strutturata? Prima di tutto guardiamo ildelpubblicato da Warner Bros. (che distribuisce ilnelle sale di tutto il mondo) il 19 novembre 2024:Cos’è?Per chi non lo conoscesse,è un videogioco sandbox sviluppato da Mojang Studios e lanciato nel 2009. Si basa su un mondo virtuale fatto di blocchi, dove i giocatori possono costruire, esplorare e sopravvivere.