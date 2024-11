Torture Trapani | lancio urine a detenuti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.20 "Nel reparto blu,oggi chiuso per carenze igienico-sanitarie, venivano portati iin isolamento, con problemi psicologici o psichiatrici, e subivano violenze e".Così il Procuratore diPaci, riguardo all'inchiesta sul carcere con 11 arresti di agenti. "Alcuni agenti agivano con violenza non episodica, ma con una sorta di metodo per garantire l'ordine. A volte ivenivano fatti spogliare,investiti da lanci di acqua e urina, con pratiche di violenza quasi di gruppo", ha sottolineato Paci.