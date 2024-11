Movieplayer.it - Titty Scalò di Temptation Island interviene dopo il confronto con Antonio e Alfonso al Grande Fratello

Leggi su Movieplayer.it

la puntata delche ha visto lo scontro tra, sui social- una delle protagoniste della versione autunnale di- in difesa del cugino. C'è stato un dramma degno di una soap-opera durante la puntata del 19 novembre del. Alle parole dure che si sono scambiatiD'Apice - che è intervenuto in difesa di Federica, la sua fidanzata - eFico, ora si sono aggiunge anche le accuse per nulla morbide di. La ex concorrente diche è stata una delle protagoniste più amate del reality di Canale 5, ora scende in campo per difendere il cugino e, ovviamente, attaccare il comportamento die Federica.scende in campo per difendereed è subito .