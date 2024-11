Lettera43.it - Teatro San Carlo, cancellata la partecipazione del tenore filoputiniano Abdrazakov

Ilrusso Ildarnon salirà sul palco delSandi Napoli per la vicinanza con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo ha annunciato su X la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno: «Sono lieta di condividere una notizia importante: il comune di Napoli e la Direzione delhanno accolto la mia sollecitazione – e quella di tanti cittadini e associazioni – ad annullare ladialla stagione lirica. Non ci toccherà il torto di vedere sul palco di una delle istituzioni culturali più prestigiose d’Europa un sostenitore di un regime criminale». Picierno ha anche sottolineato come il48enne sia un «war enabler», ossia uno dei sostenitori attivi della guerra in Ucraina. L’artista avrebbe dovuto interpretare Filippo II nel Dondi Giuseppe Verdi, in cartellone dal 19 al 31 gennaio 2025 per la regia di Claus Guth.