Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, al Teatro Eidos in scena lo spettacolo di Mirone

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la stagione teatrale presso lo Spazioin Via dei Sanniti a Sandel. Si terrà, infatti, sabato 23 novembre 2024 alle ore 20,30 il terzo appuntamento con lo“0perinaelettr0meccanica”, di e con Enzo.Dalle note di regia: “Musichine zoppe e fragili, scarni e malinconici motivetti che ho fischiettato e che hanno abitato la mia testolina per anni. Alcuni, tanto agili e veloci erano, li ho persi, altri sono riuscito ad afferrarli ma tra le mani m’è rimasta nient’altro che la coda, come quando da piccolo andavo appresso alle lucertole, in gran parte però li ho acciuffati e chiusi dentro a questo piccolo tempo condiviso in cui un bimbo dagli occhi perennemente sgranati di meraviglia ed un grande colletto rosso si incontra con l’uomo che ora è diventato e, insieme, giocano a fare questa operina.