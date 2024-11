Bergamonews.it - Rubano un portafogli dalla borsa appesa al carrello della spesa, fermati da un cliente

Osio Sotto. Era in coda alla cassa del supermercato, con la borsettaale una coppia che era dietro di lei le ha rubato il. Ma un altrodel supermercato ha visto la scena e ha rincorso i due, che nel frattempo cercavano di fuggire con la refurtiva. Colti sul fatto, hanno consegnato quanto sottratto, ma sono stati comunque arrestati dai carabinieri.È accaduto intorno alle 19.20 di martedì 19 novembre alla Lidl di Osio Sotto. La donna aveva terminato di fare lae stava sistemando i prodotti sul nastrocassa e, per muoversi senza impicci, aveva lasciato la borsetta apertaal gancio del. Dietro di lei attendeva una coppia di rumeni, lui di 46 anni anni, senza un domicilio fisso, lei di 26, residente in Francia.Approfittandodistrazionesignora, hanno infilato la mano nella, hanno preso ile senza dare troppo nell’occhio hanno cercato di guadagnare l’uscita.