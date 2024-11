Sport.quotidiano.net - Rondinella prende Vezzi. E Tacconi va all’Affrico

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si parte il 2 dicembre, ma qualcuno si è già mosso. La prima notizia ufficiale riguarda l’arrivo di Filippo(nella foto) alla, una voce che circolava da alcuni giorni. Classe 1992, seconda punta,dopo aver giocato con Figline, Terranuova Traiana e Zenith Prato, ha scelto la Rondine dove ritrova l’allenatore Enrico Gutili che nella Sestese, ha saputo trasformareda esterno di fascia a punta d’attacco. Il suo arrivo va rinforzare il reparto offensivo biancorosso formato da Polo, Bencini e Travaglini, ma consente all’attaccante Alessio Frezza (1996) di rescindere consensualmente il contratto con i biancorossi. Frezza starebbe per accordarsi con l’Antella 99. Anche in casa Affrico c’è stata una new entry. Si tratta di Lapo(1992) attaccante che dopo aver rescisso il contratto con l’Antella va a rinforzare il reparto degli azzurri composto da Bianchi, Di Gaudio, Guerra, Papini e Centrone.