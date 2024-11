Terzotemponapoli.com - Preziosi: “Juventus, Inter, Napoli e Atalanta sono le squadre in lotta per il titolo”

La Situazione del Genoa e il Futuro della SocietàNel pomeriggio di TMW Radio, l’ex presidente del Genoa, Enrico, ha commentato la difficile situazione del suo ex club. Secondo, un cambiamento nella guida tecnica dovrebbe essere supportato da una visione strategica precisa da parte della dirigenza, magari una riorganizzazione a livello complessivo. “Non è possibile esonerare un allenatore che ha ottenuto solo quattro punti nelle ultime due partite”, ha dichiarato. Inoltre, ha sottolineato che lo scorso anno il Genoa vantava una rosa più completa e con potenzialità superiori. “Il lavoro di Gilardino è stato straordinario e ha sorpreso molti. Tuttavia, da osservatore esterno, cidegli aspetti che non sembrano essere del tutto chiari.”: La Stabilità della Società e il Ruolo degli AzionistiRispondendo a una domanda sui tifosi,ha spiegato di non volersi pronunciare direttamente sulla situazione, poichéormai tre anni che nonviene pubblicamente riguardo al Genoa.