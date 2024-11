Quotidiano.net - Monaco in festa: Charlene meravigliosa e lo show dei principini Gabriella e Jacques

Roma, 20 novembre 2024 –nazionale nel Principato di. I reali si sono affacciati al balcone del Palazzo per assistere alla parata dell’esercito. Alberto II ehanno dato il via alla giornata assistendo alla messa nella cattedrale. Accanto a loro i due gemellidi(quasi 10 anni), decisamente meno composti nel presenziare all’evento. I due, chiaramente stanchi degli impegni reali, durante la sfilata hanno messo in atto una serie di ‘scherzi’ per passarsi il tempo. Come riporta Daily Mail, in una delle fotoappariva molto sfacciato, urlando e agitando i pugni, mentre la sorella sembrava solo molto annoiata dalla giornata. Nonostante la scarsa attenzione dei, la famiglia reale è apparsa raggiante. Alberto ha sfilato con l’elegante uniforme del Principato e la moglie si è presentata con un completo pantaloni lilla, che si ritene sia stato fatto su misura da Louis Vuitton, con sopra un elegante cappotto blu brillante.