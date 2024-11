Oasport.it - LIVE Italia-Germania 5-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: i teutonici accorciano le distanze al settimo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Si lavora dentro il cerchio quando mancano sei tiri complessivi alla fine dell’end. Si deciderà tutto con i tiri degli skip, fino a questo momento le due compagini si stanno neutralizzando a vicenda19:59 Solita dinamica di gioco in questo ottavo end, l’cerca di aprire, lachiude19:57 L’ha le idee chiare su come condurre questo end, ladovrà rischiare qualcosa.19:56 Uno sguardo anche alle statistiche attualiTeam? Player Value? Player Value LSD TotalItalyMOSANER A23,1 cmARMAN S49,5 cm72,6 cmGermanyMESSENZEHL F25,7 cmMUSKATEWITZ M40,3 cm66,0 cm* Squadra # Draw #Take-Out #TotalTime-outavailableTime remainingafter last endItaly3094 %2779 %5787 %114:54Germany3385 %2581 %5883 %112:5319:55 Si alza la tensione, stemperiamola guardando i risultati delle altre pisteA-Uomini ITA » 5 runningPista A GER 4 7 EndsA-UominiSWE 6 runningPista BNED » 3 6 EndsA-UominiCZE 2 officialPista CSCO 10 6 EndsA-UominiENG 2 runningPista DAUT » 4 7 EndsA-UominiNOR » 6 runningPista ESUI 3 6 EndsINIZIO OTTAVO END19:54 SOLO UN PUNTO! Brava l’a legare le mani ancora agli avversari.