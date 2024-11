Ilrestodelcarlino.it - La sorpresa Maria Costi: "Bello aver seminato fiducia. Subito al lavoro su sanità e asili"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Valeria Selmi Ex sindaca, donna, e donna di partito, nel senso più nobile del termine. Un’ape operaia che da lunedì è diventata regina. Ma, che gira con latuzione sempre in borsa, continuerà a lavorare dal basso, come e più di prima, per difendere i valori democratici e l’articolo 1: il, appunto. E lo farà forte di quasi 12mila preferenze (11.876 per l’esattezza), delle quali poco più di un terzo raccolte nella sua Formigine, tutte le altre frutto di un consenso anche al di fuori del suo ’alveare’., lei se lo aspettava? "Non in questi termini, non un risultato così esagerato. E come me, in tanti sono rimasti sorpresi. La cosa bella di queste elezioni è. Ho visto entusiasmo intorno alla mia candidatura e la competizione dentro il partito, sempre corretta, ha trainato lo stesso Pd".