La mappa del voto in provincia. Il Pd in testa in 19 comuni su 27. Fratelli d’Italia sfonda in Valconca

Sessantamila riminesi in meno alle urne rispetto al 2020. La nostra, ancora una volta, maglia nera dell’affluenza. I numeri dicono che il primo partito è stato, ancora una volta, quello dell’astensionismo. Qui, più che altrove. Alle regionali questa volta hanno votato 116.387 elettori, pari al 40,7% degli aventi diritto al. Nel 2020 i votanti erano stati 175.450 nella nostra. Numeri su cui i nostri politici faranno bene a riflettere. Venendo ai dati, il centrodestra – come sottolineato ieri – ha prevalso in 14 dei 27al. Ma è andato sotto in moltisopra i 10mila abitanti, fatta eccezione per Riccione e Bellaria. Il centrosinistra ha vinto a Rimini, Cattolica, Santarcangelo, Misano, Verucchio, Coriano. Il Pd torna a essere il primo partito in 19su 27.