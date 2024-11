«Incapace, ignorante, demente», l'ex parlamentare di FI Minzolini condannato per diffamazione contro Virginia Raggi

Leggi su Open.online

Una causa lunga sette anni, che finalmente oggi – mercoledì 20 novembre – haunto il suo atto conclusivo. Augusto, giornalista ed exdi Forza Italia, è statoperai danni di. È la stessa pentastellata, nonché ex sindaca di Roma, a darne notizia con un post su Facebook. La denuncia risaliva al 2017 e faceva seguito a un tweet in cuiattaccava duramente la prima cittadina della capitale per le «strade dissestate di Roma». Ora, però, a esultare è proprio: «Giustizia è fatta».La vicendaNel messaggio socialripercorre rapidamente la vicenda giudiziaria a partire dal suo antefatto, o meglio dall’evento che ha messo in moto tutto. «Sette anni fa, Augusto, giornalista ed ex senatore di Forza Italia, cadde in motorino su una strada municipale (e non comunale) di Roma.