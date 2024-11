Ilnapolista.it - Gilardino difeso dal mondo del calcio, Mutu: «Diventerà più forte» Capello «Scelta del Genoa inspiegabile»

Albertoè stato esonerato dal. È di poco fa la notizia dell’ufficialità del suo sostituto, ovvero Patrick Vieira. Il club rossoblù comunica: “Ilcomunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan”.L’ex attaccante del Milan dopo 12 partite di campionato aveva racimolato 10 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 4 pari e 6 sconfitte. Quattro punti sono arrivati nelle ultime due partite (vittoria sul Parma e pari contro il Como). In effetti non un pessimo ruolino. Da considerare è anche la storia dialda allenatore: aveva sostituito Blessin e aveva portato il club subito in Serie A, per poi salvarsi tranquillamente dopo la cessione di Dragusin l’anno scorso.