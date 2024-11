Biccy.it - Decisione di Sonia sul suo futuro a Ballando: comunicazione a Milly

Leggi su Biccy.it

Durante una diretta su InstagramBruganelli ha parlato di un suo possibile ritiro daCon le Stelle. Il ritiro però è stato scongiurato, la concorrente infatti sabato sera all’inizio della nona puntata diCon le Stelle scenderà in pista per lo spareggio per giocarsi la sua possibilità di restare in gara. Laè stata presa e comunicata oggi aCarlucci:e Carlo Aloia restano in gioco e sarà il pubblico a decidere il loro destino.Bruganelli e lasul suoCon le Stelle: “Restiamo anche per rispetto di tutto il pubblico”.“Se ci ritiriamo davvero? No, noi non ci ritiriamo. Nel senso che abbiamo uno spareggio da fare, tra l’altro a inizio puntata, quindi comunque se fosse. nel bene o nel male è una situazione che riusciamo a gestire.