Codice Strada | stretta su alcoltelefoni

14.40 Via libera definitivo al Senato alla riforma deldella. Approvato con 83 sì, 47 no e un astenuto, il provvedimento, già passato alla Camera, diventa definitivo. E' diventato legge. Sospensione patente per chi guida col telefonino, ubriaco, sotto l'effetto di droga, e per chi abbandona gli animali. Obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini. Innalzate sanzioni per eccesso di velocità "Con il nuovoriduciamo stragi sulle strade",dice il ministro Salvini.