Lapresse.it - Classifica dei migliori Paesi sul clima, l’Italia è in forte ritardo

è insulle performancetiche“. Il nostro Paese occupa infatti la parte bassa, il 43esimo posto per la precisione, dellastilata dal rapporto annuale di Germanwatch, Can e Newte institute – realizzato in collaborazione con Legambiente per– dedicato alla performancetica dei principalidel Pianeta, e presentato a Baku, in Azerbaigian, alla Cop29.Secondo l’analisi, che ricorda “la bocciatura dello scorso anno, non c’è stato nessun miglioramento importante nel 2024?. Una “posizione di stallo” quindi “ben lontana dalle prime posizioni che vedono in testa ma a partire solo dal quarto posto la Danimarca, l’Olanda al quinto, e il Regno Unito al sesto“. Le ultime insono “Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Iran“. Per“pesano il rallentamento della riduzione delle emissionilteranti” (al 38esimo posto nella lista particolare) e una politica nazionale inadeguata a fronteggiare la crisitica (al 55esimo posto dellaspecifica), a partire da un Pniec poco ambizioso”.