Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca in fuga

Leggi su Lanazione.it

Pisa 20 novembre 2024 –grande protagonista nel girone A diCategoria. Lo storico sodalizio pisano liquida con un poker il Montefoscoli (4 – 0, con reti di Ticciati, Pruneti, Franchini e Cascioli) e va insolitaria con i suoi diciannove punti in sette partite. Sei vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per la squadra di mister Micomonaco che ha anche il miglio attacco del campionato con sedici reti realizzate e la miglio difesa con sole quattro subite. Al secondo posto la Popolare Cep vittoriosa 1 – 4 in trasferta sul campo del CB Pisa. Al terzo posto sono tre le squadre a quota tredici punti. La Marinese che nel posticipo ha regolato 2 – 0 il Legoli terzultimo, il Marciana ed il Filettole con i primi che hanno agganciato i secondo superandoli nello scontro diretto per 3 – 2 al termine di una gara combattuta ed avvincente giocata al ‘Fiorentini’ di Cascina.