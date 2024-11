Gaeta.it - Biden autorizza l’invio di mine antiuomo all’Ucraina, cresce la preoccupazione per i civili

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi giorni, il dibattito suldi armi statunitensi in Ucraina ha assunto toni accesi. Il Washington Post ha riportato che il presidente Joehato la fornitura di. Questo atto segue le minacce nucleari russe e il razionamento delle munizioni, mettendo in evidenza l’intento di Washington di sostenere le difese ucraine contro le aggressioni di Mosca. Tuttavia, le implicazioni di queste azioni per la popolazione civile stanno sollevando critiche sostanziali.La decisione americana e il contesto della guerraLa decisione di inviareè stata presa in un contesto dinte pressione russa sulle linee di difesa ucraine, specialmente nell’est del paese. Le fonti citate dal Washington Post indicano che la mossa vuole essere una risposta a ondate di attacchi russi che mirano a ottenere nuovi territori.