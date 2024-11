Alla Fenice venerdì in scena ‘La traviata’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Sarà un momento di grande suggestione quello che vedrà22 novembre il ritorno sulle scene del Teatro Ladella “Traviata” di Giuseppe Verdi nello storico allestimento – divenuto ormai un simbolo del Teatro veneziano – che nel novembre 2004, esattamente vent’anni fa, inaugurò la prima Stagione lirica dellaricostruita dopo il disastroso incendio del 1996. Ispirata al dramma in abiti contemporanei di Alexandre Dumas fils, presentato a Parigi nel 1852, “La traviata” sarà proposta in quell’incisivo allestimento – anch’esso in abiti contemporanei – del regista canadese Robert Carsen, con le scene e i costumi di Patrick Kinmonth, la coreografia di Philippe Giraudeau e il light design di Robert Carsen e Peter Van Praet. La regia sarà ripresa da Christophe Gayral.