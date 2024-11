Bergamonews.it - Al via a Seriate la la nuova edizione della Festa dei Diritti dedicata a bambini e adolescenti

Leggi su Bergamonews.it

si prepara ad ospitare la XIIdei. Anche quest’anno l’amministrazione comunale, in collaborazione con diverse realtà del territorio, ha organizzato una serie di iniziative dedicate aie agli.Il sindaco Gabriele Cortesi ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: “Quest’anno esploreremo il tema del bullismo e del cyberbullismo e le dinamiche a esso correlate per celebrare idell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare il diritto al rispetto, allo stare bene, alla gentilezza. Le iniziative – afferma il sindaco – avranno una profonda valenza educativa, con l’intento di favorire e sollecitare un’autentica riflessione e sensibilizzazione sul tematiche così importanti, nella consapevolezza che solo insieme possiamo fare la differenza.