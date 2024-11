Panorama.it - 48 Hour Film Project: 48 ore per trasformare un'idea in cortometraggio

C’è una competizione che ogni anno vede aspirantimaker di tutto il mondo sfidarsi nella realizzazione di undi 7 minuti in soli due giorni. Detto così sembra tutto molto strano, ma il 48è diventato negli anni uno dei più importanti punti di riferimento per i giovani professionisti (o aspiranti tali) del cinema. La storia di questo contest comincia nel 2001 a Washington D.C., dove si tenne la prima edizione, 23 anni dopo le città che partecipano al contest sono più di 200, fra cui (dal 2007) Roma, dove quest’anno la competizione si svolgerà fra il 22 e il 24 novembre.A coordinare il weekend romano, ormai da dodici anni, c’è Tania Innamorati, producer emanager: «Il 48prevede la produzione di cortometraggi, ovvero girati di pochi minuti in cui la storia viene concentrata in un tempo ridottissimo, per essere efficace un corto deve mantenere la stessa struttura drammaturgica di un, ma condensare lo svolgimento della storia in un tempo minimo, nel caso del 48in sette minuti».