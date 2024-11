Rompipallone.it - Tegola Juventus, guai in arrivo per Thiago Motta? Si teme lo stop

Ultimo aggiornamento 19 Novembre 2024 0:11 di AliceNon arrivano buone notizie in casa: in occasione della Nations League, un bianconero è uscito per infortunio.inper. Si, infatti, lodell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic che, in occasione della partita di stasera 18 Novembre fra Serbia e Danimarca, pareggiata 0-0, ha accusato un problema muscolare verso la fine del match e ciò, inevitabilmente, ha allarmato profondamente la.Il tutto è avvenuto all’88’ minuto, quando Vlahovic si è fermato e ha chiesto l’intervento dei medici, dopi aver accusato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo e richiedere il cambio, tanto che il Ct Stojkovic lo ha sostituito.Ansia, si ferma VlahovicCiò che ha fatto maggiormente allarmare i tifosi è stato il modo con cui il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco, manifestando un’espressione di dolore, cosa che fa supporre quanto l’infortunio sia serio.