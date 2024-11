Lettera43.it - Samuel, Sara e Aurora: chi sono le vittime dell’esplosione nella fabbrica abusiva a Ercolano

Tafciu e le gemelleEsposito le tre giovaniverificatasi lunedì 18 novembre 2024 in unadi fuochi d’artificio. Per tutti e tre era il primo giorno di lavoro all’interno del sito, aperto nel weekend in vista delle festività natalizie. Nessuna autorizzazione era però stata rilasciata per l’avvio delle attività. La procura ha aperto un fascicolo ma al momento non risulta alcun nome tra gli indagati. Il proprietario dell’area, che inizialmente si era reso irreperibile, è stato interrogato dai pm di Torre Annunziata e si è detto estraneo all’attività illegale. Ancora da capire cos’abbia provocato l’esplosione, che potrebbe essere dipesa anche dall’inesperienza dei ragazzi che non erano professionisti né operai esperti ma erano stati “arruolati” per l’occasione.