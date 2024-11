Oasport.it - Salto con gli sci. L’Italia femminile punta a quanti più top-10 possibile, sognando un podio…

La Coppa del Mondodicon gli sci scatterà nel fine settimana del 22-24 novembre da Lillehammer. Si parte dalla Norvegia, la stessa nazione in cui l’annata 2024-25 vivrà il proprio apmento clou, ovverosia i Mondiali, programmati a Trondheim dal 27 febbraio all’8 marzo.è reduce da un’estate trionfale. Lara Malsiner si è fregiata del successo nella classifica generale del Grand Prix, precedendo peraltro Annika Sieff. Si tratta di un risultato legittimo e da celebrare, ma al tempo stesso figlio di una serie di circostanze favorevoli di cui si è già spiegato con dovizia di particolari in una monografia pubblicata a inizio ottobre. I concetti ivi espressi sono tuttora validi e possono essere recuperati cliccando sul link inserito nel paragrafo precedente.Dunque, cosa aspettarsi dal movimento azzurro? Innanzitutto va sottolineato come si possa contare su due punte, le già citate Malsiner e Sieff.