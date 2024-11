Gaeta.it - Opportunità e sfide della Space Economy e Blue Economy: un modello di partnership strategica

Facebook WhatsAppTwitter L’importanzaè diventata sempre più visibile, non solo come possibilità di crescita economica, ma anche come elemento centrale per garantire l’autonomiadi un paese. Durante il 2° Forum, tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy , è emerso chiaramente quanto sia cruciale il connubio tra queste due aree ad alto valore tecnologico. Giorgio Marsiaj, delegato di Confindustria per l’Aerospazio, ha evidenziato la necessità di un cambiamento di paradigma nel modo in cui queste industrie interagiscono.La necessità di un nuovo approccioMarsiaj ha sottolineato l’importanza di superare il tradizionale schema cliente-fornitore, proponendo invece undi. Questo cambiamento è motivato dalla complessità dei progetti che caratterizzano i settori aerospaziale e marittimo e dalla loro intrinseca interconnessione.