Gaeta.it - Nasce a Potenza un nuovo servizio di bike sharing: 85 e-bike per la mobilità sostenibile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lunedì 25 novembre,si appresta ad accogliere un’importante iniziativa di: il lancio di undi, che prevede l’introduzione di 85 e-a disposizione dei cittadini. Questo progetto, sostenuto dalla Regione Basilicata e in collaborazione con le Ferrovie Appulo Lucane, punta a migliorare il sistema di trasporto pubblico locale e promuovere un modo più ecologico di muoversi in città, attraverso una rete di 23 stazioni di interscambio.Dettagli suldiIldisarà gestito dalla società Vaimoo, conosciuta per le sue operazioni in diverse città italiane, tra cui quelle in Puglia, Piemonte e Abruzzo. Le 23 stazioni di prelievo e riconsegna delle e-sono state strategicamente dislocate in punti chiave della città, consentendo un facile accesso per i residenti e i visitatori.