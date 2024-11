Cityrumors.it - Morte Margaret Spada: si indaga su altre ragazze. Una paziente di Procopio racconta: “Ho temuto di morire”

Leggi su Cityrumors.it

Si è fatta avanti dopo aver sentito delladi. La sua esperienza è drammatica: cos’ha vissuto in quello studio medicoA Lentini, lunedì 18 novembre, si sono celebrati i funerali di. La comunità intera si è stretta intorno alla famiglia della 22enne e ai suoi amici, che ora devono fare i conti con unaprematura, inaspettata ed ingiusta. Nel frattempo, la Procura continua adre in merito a quanto accaduto quel 4 novembre all’interno della clinicaa Roma, dove la ragazza si era recata per un intervento estetico al naso: sono emersetestimonianze preziose., sisu. Il drammatico racconto di una di loro (cityrumors.it / ansafoto)Dopo aver sentito delladi, avvenuta in seguito alla somministrazione dell’anestesia per un intervento di rinoplastica concordato con i medici, si è fatta coraggio e hato quanto ha vissuto.