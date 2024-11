Ilnapolista.it - Manna: «Vogliamo premiare il percorso di Kvaratskhelia nel Napoli»

Giovanni, direttore sportivo del, è intervenuto nel corso del Social Football Summit. Tra i tanti temi toccati, si è soffermato in particolare sul rinnovo dial Social Football Summit: «ha altri due anni con noi»Ecco cosa ha affermato il dssul calciatore georgiano: «Noiil suonel. Lui comunque ha altri due anni con noi. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non far distrarci dal campo». Ha riferito inoltre sui possibili movimenti di gennaio: «Stiamo sempre attenti per migliorare la rosa attuale. Coglieremo se ci dovessero essere le occasioni giuste. Va detto che comunque abbiamo investito molto.