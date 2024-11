Lanazione.it - Lotta all’evasione, recuperati 800mila euro in più rispetto al previsto

Ottocentomilain più nelle casse comunalialle previsioni iniziali. Sono i numeri che certificano il positivo andamento delle operazioni effettiate dall’ente contro l’evasione fiscale sui tributi locali. Il dato è ancora parziale ed è aggiornato a metà novembre, eppure con un mese e mezzo di attività ancora davanti l’amministrazione comunale parla di "maxi risultato" essendo state superate (in alcuni casi con valori percentuali a tre cifre) tutte le previsioni di recupero su Imu, Tari, Canone unico patrimoniale (Cup) e sanzioni relative a mancati pagamenti stabilite per l’annualità in corso. "Il nostro indirizzo di amministrazione, al netto di ogni previsione di entrata tributaria – sottolinea con non poca soddisfazione il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – è stato sempre quello di non aumentare le tasse e non ridurre i servizi alla comunità.