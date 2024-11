Tvpertutti.it - L'Eredità, Christian bada ai 'fatti' e vince ancora: il pubblico mormora

Leggi su Tvpertutti.it

Continua a macinare successi su successi l'infermiere. Nella puntata del 19 novembre de L', il ragazzo ha firmato la sua terza vittoria in maniera del tutto incredibile. La parola gli è arrivata un po' per caso, e nemmeno ci contava più di tanto. Alla fine, però, è successo qualcosa di inaspettato che ha portato ilin studio a compiere un gesto riservato solamente ai grandi campioni.L', puntata del 19 novembre 2024: i concorrentiA sfidare, reduce da una Ghigliottina sfortunata, sono stati sei concorrenti preparati. “Ieri sei arrivato alla Ghigliottina. Due volte l'hai presa, la terza no. Siamo sempre su una media altissima”, ha detto Marco Liorni, riferendosi al campione campano. A sfidarlo sono stati Lorita di Capurso, in provincia di Bari, la quale si occupa di tutela ambientale, Mattia di Castelfiorentino, Rosaria, che vive a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, ed è un funzionario, Gabriele da Reggio Emilia, che è un insegnante di scuola primaria, lo studente Luca di Castions di Strada, in provincia di Udine, e un altro Mattia di Ancona, che lavora in un'azienda di consulenza informatica.