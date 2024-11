Lasci un vuoto enorme L’attore morto a 57 anni un anno fa aveva scoperto la malattia

Leggi su Caffeinamagazine.it

"Una triste notizia che mi ha colto davvero di sorpresa perché era una delle persone più vive e piene di energia che conosco. Appassionato del suo lavoro e dell'arte in tutte le sue manifestazioni,una creatività infinita e graffiante, originale e densa di significato. Era istrionico e sorprendente, sapeva catturare l'attenzione e far riflettere". "Cia davvero un grande, e loa anche e soprattutto ai suoi cari e a tutte le persone che gli volevano bene, ai quali voglio esprimere la mia più sentita vicinanza e che stringo in un forte abbraccio". È il post con il quale Cristina Santi, sindaca di Riva del Garda, ha espresso il dolore per la morte dela 57Enrico TaverniniAttore, performer e autore teatrale, ha saputo unire creatività e riflessione, offrendo spettacoli densi di significato che hato un'impronta indelebile nella memoria di chi li ha vissuti.